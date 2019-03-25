Завтра Xiaomi объявит о новом ноутбуке Mi Notebook Air

Компания Xiaomi завтра объявит о новом поколении ноутбуков Mi Notebook Air.

Mi Notebook Air нацелен на конкуренцию с Apple MacBook Air. поэтому он имеет такой же легкий дизайн, соответствующий его конкурентам. Новый Notebook Air будет весить всего 1,07 кг, что намного легче, MacBook Air который весит 1,25 кг. Также будут обновления в других ключевых областях, таких как процессор, оперативная память и хранилище, но в настоящее время Xiaomi хранит всю информацию в тайне. Напомним, что последний ноутбук Mi Notebook Air был выпущен в декабре 2018 года с процессором Core i5 седьмого поколения и 12,5-дюймовым экраном Full HD. Кроме того, он также весил те же 1,07 кг.