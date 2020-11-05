Zepp из Amazfit представят новые умные часы 17 ноября

Amazfit - популярный бренд носимых устройств, особенно в секторе умных часов, учитывая его сильное присутствие в бюджетном сегменте. А теперь компания готовится к выпуску новых умных часов под своим брендом Zepp.

Рекламный тизер опубликованный компанией, подтверждает, что новые умные часы Z-серии под брендом Zepp будут выпущены 17 ноября. На тизере видно, что часы получат классический дизайн с круглым циферблатом, а также металлическое основание с кожаным ремешком. На правой стороне часов также видны две физические кнопки. Больше к сожалению информации о гаджете нет.

Для тех, кто не знает, материнская компания Amazfit Huami приобрела калифорнийскую Zepp в 2018 году, а ранее в этом году компания переименовала свое приложение Amazfit в Zepp.

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