Зеркальную версию Honor 30 выпустят 19 мая

Компания Honor объявила о скором выходе новой версии смартфона Honor 30, который был представлен месяц назад. Новый вариант с зеркальной задней панелью станет доступен для покупки уже 19 мая. Смартфон оценен в 425 долларов за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Honor 30 характеризуется 6,53-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, производительным чипсетом Kirin 985 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, квадрокамерой с 40 Мп главным датчиком, как у P30 Pro, 8 Мп сверхширокоугольным, 5 Мп телефото и 2 Мп макро модулями, 32 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт.