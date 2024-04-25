Zero Moment SER8 получил APU AMD Ryzen R7 8845HS

Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Zero Moment SER8, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen R7 8845HS с тактовой частотой до 5.1 ГГц и производительной встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется двумя вариантами расцветки корпуса, системой охлаждения с испарительной камерой и двумя режимами работы, двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5 5600 МГц, двумя слотами для твердотельных накопителей вместимостью до 8 ТБ, интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB4 с поддержкой режима 4K/144 Гц. Barebone-комплект оценен в 360 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 510 долларов.