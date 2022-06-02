ЖК-экран телевизора Xiaomi отвалился во время просмотра

Камера наблюдения дома засняла этот инцидент, и он поделился им в сети. ЖК-панель смарт-телевизора просто отвалилась буз каких-либо внешних факторов воздействия. В ответ на это китайский технологический гигант заявил, что связался с пользователем для возмещения ущерба. Пользователь поделился информацией, в котором сообщил, что ему вернули всю сумму, а телевизор забрали за ночь. Примечательно, что компания заявляет, что инцидент с телевизором является редким случаем, хотя точная причина этой проблемы еще не установлена.