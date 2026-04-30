Женщины-миллениалы проводят в смартфонах более пяти часов в день

Женщины поколения миллениалов (30–45 лет) используют смартфон в среднем 5,1 часа в сутки — больше, чем другие группы пользователей. Об этом говорится в исследовании TelecomDaily и МТС, проведённом среди двух тысяч владельцев устройств Huawei.

Женщины в целом активнее мужчин: у зумеров показатель составляет 4,9 часа в день против 3,8 часа у мужчин. Среди миллениалов — 5,1 часа против 4,3 часа соответственно.

Основные сценарии использования у поколений совпадают: лидируют почтовые сервисы, браузеры и инструменты для работы. Популярны Gmail, «Яндекс Почта», а также сервисы Google и Microsoft, включая Office и Zoom.

При этом зумеры чаще потребляют развлекательный контент: музыку ежедневно слушают 22% против 12% у миллениалов. Последние чаще используют смартфон для работы, финансов и коммуникаций.

МТС также сообщила о старте продаж смартфонов Huawei nova 15. По данным компании, 65% предзаказов пришлось на модель Pro.

