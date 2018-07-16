Живое фото Xiaomi Mi Max 3 подтвердило аккумулятор на 5500 мАч

Сетевые источники поделились новой живой фотографией фаблета Xiaomi Mi Max 3, которая подтверждает часть характеристик грядущей новинки. Итак, аппарат получит однокристальную платформу Snapdragon 636, 6,9-дюймовый дисплей, двойную основную камеру на 12 Мп (датчики Sony IMX363) и 5 Мп, 8 Мп фронтальную камеру, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 5500 мАч. Старшей версии приписывают чипсет Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Официальный анонс смартфонов должен состояться 19 июля.