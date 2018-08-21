Журналисты рассекретили Xiaomi Pocophone F1 накануне анонса

Авторы издания AndroidAuthority опубликовали обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1, официальный анонс которого состоится завтра, 22 августа. Итак, почти все утечки оказались правдой. Аппарат получил 5,99-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (2246:1080 пикселей), восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 845, тыльную камеру с датчиками на 12+5 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.6. Цена Xiaomi Pocophone F1 должна составить около 350 долларов, что сделает его самым доступным смартфоном на Snapdragon 845.