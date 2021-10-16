Значки сторонних приложений не отображаются на Apple Watch Series 7

Впервые это заметил разработчик, работающий над продуктами, относящимися к экосистеме Apple. Он поясняет, что симулятор в Xcode отлично отображает значки, но на реальных часах они не отображаются. Некоторые считают, что это связано с новыми размерами экрана и разрешением, потому что значки отлично подходят на старых часах, даже при работе с watchOS 8. Временное решение - переключить вид главного экрана на «Список». Имейте в виду, что значки все равно будут отсутствовать, но, по крайней мере, вы будете знать благодаря отображенному наименованию приложения.