Значки сторонних приложений не отображаются на Apple Watch Series 7

Первые устройства Apple Watch Series 7 уже вышли в продажу, но похоже, проблема возникает прямо из коробки. По словам некоторых пользователей, сторонние приложения не отображаются на рабочем столе в виде значков.

Впервые это заметил разработчик, работающий над продуктами, относящимися к экосистеме Apple. Он поясняет, что симулятор в Xcode отлично отображает значки, но на реальных часах они не отображаются. Некоторые считают, что это связано с новыми размерами экрана и разрешением, потому что значки отлично подходят на старых часах, даже при работе с watchOS 8. Временное решение - переключить вид главного экрана на «Список». Имейте в виду, что значки все равно будут отсутствовать, но, по крайней мере, вы будете знать благодаря отображенному наименованию приложения.