Золотой Huawei Mate XT от Caviar оценили в $15000

Компания Caviar представила люксовую версию складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT, который был представлен 10 сентября. Новинка получила две версии, объединённые коллекцией Rich Colors. Первая Gold Dragon может похвастаться отделкой из 18-каратного золота с узорами. Вторая Black Dragon получила чёрную крокодиловую кожу и позолоченные детали. Также в отделке смартфонов был применен авиационный титан и автомобильное углеволокно.

Напомним, что Mate XT оснащается гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точки, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong.