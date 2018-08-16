Золотой iPhone Х (2018) оценен в 100 000 фунтов стерлингов

Британская компания Goldgenie открыла предзаказ на люксовые версии смартфонов iPhone X (2018), которые еще не были представлены официально. Речь идет о 5,8- или 6,5 дюймовых моделях с OLED-дисплеем. Устройства украшены 18-каратным золотом и поставляются в деревянной коробке. Цена Billionaire Solid Gold Edition в версии на 256 ГБ составляет 100 тысяч фунтов стерлингов (около 127 тысяч долларов). Покупателям обещают пожизненную гарантию и 5-летний сервис Goldgenie VIP Concierge. Интересно, чем ответит российский производитель люксовых версий смартфонов CAVIAR?