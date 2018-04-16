Золотой iPhone X показался на фото

Предполагается, что флагманский смартфон iPhone X должен был выйти в трех цветах: черном, белом и золотом. Однако в итоге пользователям приходится выбирать из двух расцветок. Есть теория, что у производителя возникли проблемы при окраске рамки из нержавеющей стали. Так или иначе, сегодня в базе FCC нашлись фотографии и информация об iPhone X в золотой расцветке. Самое важное, что документы были поданы Apple ещё до анонса iPhone X. А значит, золотой iPhone X точно планировался, но по каким-то причинам не увидел свет. Вполне возможно, что золотом заиграет второе поколение флагмана.