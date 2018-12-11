Zotac выпустила мостик NVLink

2018-12-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - NVLink; [108]
После анонса технологии NVLink, которая теперь работает в пользовательских видеокартах, многие производители анонсировали свои мостики для подключения. Работает система как SLI, только на уровень выше — теперь при соединении двух видеокарт по данному интерфейсу вы получаете одну «большую» видеокарту. Объединяется мощность и память двух графических ускорителей и вы получаете полноценную производительность, что в играх при разрешении 4К будет более чем достойно. Теперь компания Zotac выпустила в свет свои мостики с подсветкой, которые можно заказать прямо сейчас. Конечно, удовольствие для богатых — купить две видеокарты RTX 2080, хотя бы, и подключить их по такому мостику выйдет дороже двух тысяч долларов. И это только за сами видеокарты.


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