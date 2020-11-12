be quiet! анонсировала выпуск корпуса Silent Base 802

be quiet ! лидер на рынке блоков питания для ПК в Германии с 2007 года, представили Silent Base 802. Этот корпус будет третьим в серии Silent Base, которая известна своим балансом тихого охлаждения и гибкости использования.

В комплект входит сменная верхняя и фронтальная панель для бесшумной или высокопроизводительной системы. Это делает Silent Base 802 идеальным решением для PC энтузиастов, которым нужна система, которую можно гибко адаптировать к любой ситуации.

Silent Base 802 будет доступен с 17 ноября в черном или белом цвете по рекомендованной розничной цене 159,90 долларов / 149,99 фунтов стерлингов / 159,90 евро. Версия с окном из закаленного стекла имеет рекомендованную розничную цену 169,90 долларов / 159,99 фунтов стерлингов / 169,90 евро.