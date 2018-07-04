be quiet! выпустила улучшенную версию корпус Dark Base Pro 900 rev. 2

Be quiet! - лидер рынка блоков питания для ПК в Германии на протяжении двенадцати лет подряд, представляет новый корпус Dark Base Pro 900 rev. 2. Новая ревизия шасси получила ряд важных улучшений, подчеркивая нерушимость ее позиций в сегменте модульных full tower бесшумных корпусов ПК. Выпуск Dark Base Pro 900 rev. 2 с присущими этой модели инновационными особенностями успешно демонстрирует, как передовое мышление инженеров be quiet!, внимание компании к пожеланиям пользователей и тенденциям отрасли (индустрии) могут еще более усовершенствовать продукт.

Не имеющая равных совместимость благодаря полностью модульной конструкции

Как и для его предшественника, модульная конструкция Dark Base Pro 900 rev. 2 обеспечивает широкие возможности для оптимального размещения компонентов. Съемный поддон материнской платы может быть установлен в шести различных положениях и поддерживает установку плат всех форматов, даже таких как E-ATX и XL-ATX. Dark Base Pro 900 rev. 2 обеспечивает непревзойденные удобство использования и совместимость, делая их идеальным шасси для высокопроизводительных конфигураций разогнанных систем с водяным охлаждением, абсолютно бесшумных систем и рабочих станций высокого класса. Корпус предлагает достаточное количество мест креплений для устройств хранения данных: до 14 твердотельных накопителей (SSD), 7 HDD и 2 оптических приводов. Одной из желанных инноваций данной модели стал кожух блока питания для скрытого монтажа кабелей и приводов, а также возможности дополнительной установки SSD или 120мм вентилятора. Неиспользуемые монтажные отверстия слотов HDD теперь оснащены съемными декоративными панелями для аккуратного вида корпуса и удобства монтажа кабелей.

Эффективность охлаждения обеспечивает чрезвычайно тихую работу

Ключевой особенностью Dark Base Pro 900 rev. 2 являются три вентилятора Silent Wings 3 140mm PWM, обеспечивающие продуманное охлаждение с идеальным воздушным потоком. Уникальная конструкция крыльчатки, прорезиненная рамка и воронкообразный воздухозаборник вентиляторов обеспечивают бесшумную и эффективную работу. А 6-полюсный моторчик с гидродинамическим подшипником (FDB) снижает энергопотребление и вибрации. Максимальная скорость вращения крыльчатки была увеличена с 1000 до 1600 об\мин, позволив достичь лучшего баланса тишины работы и производительности. Минимизация шума достигается благодаря L-образному контуру направления воздушных потоков. Использование шумопоглощающих материалов на передней, верхней и боковых панелях корпуса вместе с дополнительно изолированными компонентами ПК приводят к дальнейшему уменьшению шума. Важной особенностью серии является бесступенчатый контроллер вентиляторов, поддерживающий до восьми PWM вентиляторов и позволяющий создать две раздельные зоны охлаждения, используя бесшумный или производительный режимы работы.

Образец концепции немецкого продукта

Dark Base Pro 900 rev. 2 является произведением инженерного искусства, отличается высоким качеством материалов и великолепным дизайном: гладкие алюминиевые поверхности и крепкая сталь придают корпусу исключительную элегантность и высокую прочность. Более того, high-end модель оснащена изолированным боковым окном из закаленного тонированного стекла, верхняя и нижняя части которого окрашены в черный цвет для маскировки монтажных отверстий корпуса. 12В многоцветная LED подсветка с возможностью расширения поддерживает простую синхронизацию с RGB контроллерами популярных производителей компонентов ПК. На верхней панели корпуса размещена индукционная панель для беспроводной зарядки смартфонов и других совместимых устройств. Кроме того, два разъема USB 2.0 фронтальной панели предыдущей ревизии корпуса были заменены разъемом USB 3.1 Gen. 2 Type C с возможностью быстрой зарядки. Корпус предлагается в вариантах с оранжевыми или серебристыми вставками, а также в полностью черном цвете.

Улучшение для владельцев первой ревизии корпуса

Владельцы предыдущей ревизии корпуса Dark Base Pro 900 могут приобрести кожух блока питания, стеклянную боковую панель, декоративные крышки слотов HDD и дополнительные слоты HDD в точках розничных продаж продукции be quiet!Корпус Dark Base Pro 900 rev. 2 появится в продаже в ближайшее время.