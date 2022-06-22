Лучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другие

Не так давно мы рассматривали оптимальные варианты телевизоров для размещения на кухне. Сегодня же в центре внимания будет подборка лучших решений с диагональю 50 дюймов. Такой формат оптимален для размещения в комнате с типовой площадью, например, для спальни. При подборе телевизора в 2022 году оптимально рассматривать решения с доступом в интернет, позволяющим помимо сетки эфирных каналов просматривать ролики с Youtube и других стриминговых сервисов.

Включает подборка модели разного ценового сегмента с диагональю 50 дюймов. Мы использовали как опыт, полученный в ходе тестов, так и пользовательские отзывы на Яндекс.Маркете.

Xiaomi Mi TV P1 50

За короткое время Xiaomi успела хорошо себя зарекомендовать в сегменте телевизионных панелей. Преимуществом, как и во многих других сегментах, является соотношение стоимости и предлагаемого технического оснащения. Xiaomi Mi TV P1 50 одна из самых популярных и доступных на российском рынке. Оснащена матрицей с высокой контрастностью. Есть Android TV со свободной установкой приложений. Поддерживает Dolby Vision с HDR10+.

Blaupunkt 50UN265T

Близкий по стоимости и техническому оснащению телевизор от менее известного бренда. При этом он оснащен матрицей с поддержкой HDR. В качестве платформы используется чистая оболочка от Google. Несмотря на ценник, оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц.

Blaupunkt 50UN265T

LG 50UP75006LF

Установленная здесь платформа WebOS помимо каталога предложений поддерживает интеграцию в экосистему умного дома. С помощью встроенного в пульт микрофона владелец сможет давать команды с нужным фильмом и сериалом для виртуального ассистента Алиса. На борту матрица IPS с Active HDR. Есть режим Filmmaker с отключением сглаживания в фильмах.

LG 50UP75006LF

Philips 50PUS7406/60

Телевизор от известного бренда, за счет отсутствия фоновой подсветки стоимость его ниже. При этом пользователи отмечают хорошее качество матрицы в нем. Хороший набор портов, встроенный декодер. Операционная система с магазином приложений. Поддержка Wi-Fi 5 ГГц даст стабильный поток при просмотре контента в UHD.

Philips 50PUS7406/60

Samsung UE50AU7002U

Актуальная модель от Samsung с подсветкой EDGE LED и поддержкой HDR 10+. Интерфейс и оболочка Tizen. Его выделяет хорошее качество выводимого изображения. Контрастные и яркие цвета, большое количество настроек.

Samsung UE50AU7002U

STARWIND SW-LED50UB401

Телевизор с предустановленной платформой от Яндекса с поддержкой Алисы. Эфирную сетку каналов выводит как с оплатой тарифа кабельного тарифа, так и используя подписку Яндекс.Плюс. В нее же входит база Кинопоиск с сериалами и фильмами. Матрица с высокой яркостью и хорошим качеством заводской калибровки.

STARWIND SW-LED50UB401

ПараметрXiaomi Mi TV P1 50Blaupunkt 50UN265TLG 50UP75006LFPhilips 50PUS7406/60Samsung UE50AU7002USTARWIND SW-LED50UB401
HDRDolby Vision, HDR10+HDR10HDR 10 ProDolby Vision, HDR10+HDR10+Нет
ПлатформаAndroid TVAndroid TVwebOSAndroid TVTizenЯндекс.ТВ
Мощность динамика20 Вт20 Вт20 Вт20 Вт20 Вт8 Вт
Wi-Fi802.11ac802.11n802.11ac802.11n802.11ac802.11n
Стоимость37990 руб34990 руб51000 руб37990 руб52690 руб26490 руб
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