Лучший робот пылесос с влажной уборкой и поддержкой Алисы. Экспертный и народный рейтинг 2022

Робот-пылесосы перестали быть экзотикой, сейчас подобрать себе помощника в уборке можно за довольно скромный бюджет. Мы в рамках «Лаборатории» проводим их тестирование уже в течение более 5 лет. Сегодня представим вам рейтинг из шести моделей с поддержкой не только сухой, но и влажной уборок. Помимо этого, все они поддерживают управление через приложение на смартфоне, оно упрощает настройку расписания уборки, а также позволяет запустить уборку при отсутствии домочадцев дома. Отдельно отметим поддержку интеграции в экосистему Яндекс с виртуальным ассистентом Алиса.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Такие пылесосы позволяют поддерживают чистоту полового покрытия, собирая мелкую пыль и сухие загрязнения, также являются хорошими помощники при наличии дома кошек и собак. При подборе этого рейтинга также учитывали отзывы пользователей на популярных торговых площадках.Один из лидеров и самый продаваемый робот-пылесос на российском рынке. Этот бренд успел завоевать свое призвания за счет сочетания предлагаемых технологий, стоимости и качества исполнения. Указанная модель оснащена мотором с силой всасывания до 2200 Па, убирает пыль даже в труднодоступных местах. Есть четыре уровня мощности всасывания. Помимо этого, регулируется объем подаваемой жидкости при проведении влажной уборки.

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua

У этого пользователя более 500 отзывов на Яндекс.Маркете и высокий рейтинг. Производитель использует облака, расположенные на территории России. Умеет строить марштур уборки, запуск по расписанию уборки. Встроенный в него аккумулятор дает до 150 минут перемещения по полу при проведении сухой уборки. Подходит для многоэтажных домой с большой площади. Четыре режима движения и 3 уровня мощности.

Roborock S5 MAX RU

Это модель более высокого ценового сегмента. Он оснащен лидаром, используемым для построения карты помещения. Для этого робот-пылесоса в приложении можно выставить границы и участки пола, которые будут исключаться из уборки. Заряда аккумулятора хватает на уборку 200 квадратных метров. Через приложение регулируется уровень подаваемой на салфетку из микрофибры жидкости.

Clever & Clean L-Series 707

Хорошо сбалансированный телефон, сопровождаемый приложением и поддерживающий интеграцию в умный дом Яндеса. Высокая мощность всасывания, многоступенчатая фильтрация. Построение карты помещения и ее редактирования с выставлением зон, высокое качество уборки половых покрытий разного типа. Предлагаемые им возможности другие производители дают только в более дорогом ценовом сегменте.

Genio Deluxe 500 Pro

Робот-пылесос с гироскопом, повышающим точность перемещения по комнатам. Несколько режимов уборки, среди которых случайное перемещение и интеллектуальный выбор маршрута. Он оснащен аккумулятором с увеличенном емкостью и бесщеточным мотором NIDEC. За счет небольшой высоты дает хорошую проходимость вдоль мебели и под кроватями. В контейнере для сбора мусора применена циклонная фильтрация.

360 Robot Vacuum Cleaner S9

Аккумулятор с емкостью 5200 мАч в нем дает около 3 часов беспрерывной уборки. За это время 2-3 комнатную квартиру сможет полностью пройти несколько раз. Также как показала практика тестов, на одном заряде смогли убрать с ним двухэтажный дом. Строит карту маршрута и использует лазерную навигацию. Четыре режима мощности: тихий, автоматический, мощный и максимальный. Высокая маневренность и быстрое перемещение по полу.