Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022

Большинство умных часов и браслетов поддерживают возможность анализа активности во время тренировок. Но сегодня у нас речь пойдет только про бассейн и плаванье. Для этого часы или браслет быть выполненными в корпусе с достаточно надежной защитой от воды. Должен быть предустановлен профиль тренировок для учета активности во время заплывов. При выборе открытых водных поверхностей оптимально наличие встроенного GPS-модуля. При тренировках в зависимости от детализации учитывают общее время, расстояние, более продвинутые модели умеют учитывать частоту гребков.

Apple Watch SE Nike Edition

Также на выбор влияет уровень профессионализма владельца. Для частных тренировок с целью поддержания здоровья вполне можно сэкономить и не переплачивать за дополнительные опции. Наша подборка из шести браслетов и часов ориентирована на начальный и средний уровень. Мы учитывали собственный опыт в ходе эксплуатации и тестов.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Global

Недорогой фитнес-браслет, выполненный в защищенном корпусе. С ним владелец сможет нырять на глубину до 50 метров. Легкий вес и тонкий ремешок не мешает проведению тренировок. Учет тренировки во время плаванья в бассейне можно включить через встроенное меню или предварительно на смартфоне. Учитывает общее время и рассчитывает усредненное количество калорий. Умеет вести мониторинг частоты сердечных сокращений.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Garmin Vivoactive

Часы с продвинутой начинкой и встроенным GPS. Программное обеспечение разрабатывалось и с учетом возможности эксплуатации при профессиональных тренировках. Корпус часов полностью защищен от попадания влаги. Ведет мониторнг калорий и активности.

Garmin Vivoactive

Apple Watch SE 44 мм

Владельцы смартфонов iPhone могут использовать в бассейне часы от самой Apple. Оптимальным по соотношению цена и предлагаемые возможности станет версия Watch SE. Специальная коллекция от Nike к тому же даст доступ к дополнительным вариантам оформления дисплея и ремешку со спортивным характером. Корпус защищен от воды и дает возможность погружаться в пресную воду на глубину до 50 метров. Для плаванья есть предустановленный режим.

Apple Watch SE 44 мм

Polar Unite

Модель от производителя, который специализируется на таком типе носимой электронике. Успели хорошо себя зарекомендовать у пловцов с разным уровнем тренировок. В этих часах можно как плавать, так и нырять. Сопровождаются приложением для смартфонов iOS и Android. Отмечается низкая погрешность.

Polar Unite

Huawei Band 6

Умный браслет с продуманным программным обеспечением. Есть возможность вывести быстрый доступ к тренировкам. Умеют определять уровень насыщения крови кислородом, вести мониторинг пульса. Дают длительное время автономной работы и не боятся погружения в воду. У них высокая точность датчиков.

Huawei Band 6

Amazfit GTS 2 mini

Стильные и компактные часы с защищенным корпусом. AMOLED-дисплей с режимом Always-on-Display. Есть 70 спортивных тренировок, включая бассейн. Выбор из циферблатов и длительное время автономной работы. В этих часах можно нырять на большую глубину.

Amazfit GTS 2 mini

Polar V800

Несмотря на прошедшее время с момента выхода эти часы остаются актуальными. До 100 видов тренировок внешние аксессуары. Монохромный дисплей для отслеживания тренировки в реальном времени. Есть встроенный GPS-модуль, повышающий точность. Корпус часов надежно защищен от попадания воды.

Polar V800

ПараметрXiaomi Mi Smart Band 6Garmin VivoactiveApple Watch SE 44Polar UniteHuawei Band 6Amazfit GTS 2 miniPolar V800
ПриложениеAndroid, iOSAndroid, iOS, OS X, WindowsiOSAndroid, iOSAndroid, iOSAndroid, iOSAndroid, iOS, OS X, Windows
Экран1/561.39ABEC-51.221.471.55-
Тип экранаAMOLEDIPSOLEDIPSAMOLEDAMOLEDЖК
ВодонепроницаемостьWR50 (5 атм)WR50 (5 атм)WR30 (3 атм)WR50 (5 атм)WR50 (5 атм)WR50 (5 атм)WR30 (3 атм)
Стоимость2990 руб21990 руб26390 руб13870 руб3230 руб6400 руб32990 руб
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