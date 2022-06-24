Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022

Большинство умных часов и браслетов поддерживают возможность анализа активности во время тренировок. Но сегодня у нас речь пойдет только про бассейн и плаванье. Для этого часы или браслет быть выполненными в корпусе с достаточно надежной защитой от воды. Должен быть предустановлен профиль тренировок для учета активности во время заплывов. При выборе открытых водных поверхностей оптимально наличие встроенного GPS-модуля. При тренировках в зависимости от детализации учитывают общее время, расстояние, более продвинутые модели умеют учитывать частоту гребков.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Global

Также на выбор влияет уровень профессионализма владельца. Для частных тренировок с целью поддержания здоровья вполне можно сэкономить и не переплачивать за дополнительные опции. Наша подборка из шести браслетов и часов ориентирована на начальный и средний уровень. Мы учитывали собственный опыт в ходе эксплуатации и тестов.Недорогой фитнес-браслет, выполненный в защищенном корпусе. С ним владелец сможет нырять на глубину до 50 метров. Легкий вес и тонкий ремешок не мешает проведению тренировок. Учет тренировки во время плаванья в бассейне можно включить через встроенное меню или предварительно на смартфоне. Учитывает общее время и рассчитывает усредненное количество калорий. Умеет вести мониторинг частоты сердечных сокращений.

Garmin Vivoactive

Часы с продвинутой начинкой и встроенным GPS. Программное обеспечение разрабатывалось и с учетом возможности эксплуатации при профессиональных тренировках. Корпус часов полностью защищен от попадания влаги. Ведет мониторнг калорий и активности.

Apple Watch SE 44 мм

Владельцы смартфонов iPhone могут использовать в бассейне часы от самой Apple. Оптимальным по соотношению цена и предлагаемые возможности станет версия Watch SE. Специальная коллекция от Nike к тому же даст доступ к дополнительным вариантам оформления дисплея и ремешку со спортивным характером. Корпус защищен от воды и дает возможность погружаться в пресную воду на глубину до 50 метров. Для плаванья есть предустановленный режим.

Polar Unite

Модель от производителя, который специализируется на таком типе носимой электронике. Успели хорошо себя зарекомендовать у пловцов с разным уровнем тренировок. В этих часах можно как плавать, так и нырять. Сопровождаются приложением для смартфонов iOS и Android. Отмечается низкая погрешность.

Huawei Band 6

Умный браслет с продуманным программным обеспечением. Есть возможность вывести быстрый доступ к тренировкам. Умеют определять уровень насыщения крови кислородом, вести мониторинг пульса. Дают длительное время автономной работы и не боятся погружения в воду. У них высокая точность датчиков.

Amazfit GTS 2 mini

Стильные и компактные часы с защищенным корпусом. AMOLED-дисплей с режимом Always-on-Display. Есть 70 спортивных тренировок, включая бассейн. Выбор из циферблатов и длительное время автономной работы. В этих часах можно нырять на большую глубину.

Polar V800

Несмотря на прошедшее время с момента выхода эти часы остаются актуальными. До 100 видов тренировок внешние аксессуары. Монохромный дисплей для отслеживания тренировки в реальном времени. Есть встроенный GPS-модуль, повышающий точность. Корпус часов надежно защищен от попадания воды.