boAt запускает прочный и водостойкий динамик Stone 650

Компания Boat Lifestyle зарекомендовала себя как производитель недорогих аудиопродуктов и аксессуаров для смартфонов, включая беспроводные колонки, наушники, наушники, кабели и зарядные устройства. Основное внимание в ее ассортименте уделяется доступности.

Теперь boAt запускает прочный беспроводной динамик Stone 650 с превосходным качеством звука. Динамик доступен в 3 цветовых вариантах - темно-синий, угольный черный и бушующий красный.

Модель обладает степенью защиты от воды и пыли IPX5, а внешний дизайн компании назван «алмазной сеткой». Динамик оснащен настройкой с двумя динамиками мощностью 5 Вт, расположенными в стереорежиме. Динамик также имеет пассивный басовый излучатель, заявленное время автономной работы 7 часов при полной зарядке батареи на 1800 мАч и несколько вариантов подключения.

Устройство заряжается через порт Micro-USB. Stone 650 использует Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP, AVRCP и HFP. На устройстве также есть микрофон, позволяющий использовать Boat Stone 650 для голосовых вызовов. Кнопки и элементы управления на боковой панели динамика позволяют управлять воспроизведением без необходимости каждый раз связываться с подключенным смартфоном.