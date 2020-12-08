Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD

Масштабные перспективы, детализированные сцены, смена погодных эффектов, пейзажи и шикарная атмосфера. Проект построен на движке AnvilNext 2, используемый Ubisoft и в ряде других игр. Поддерживается DirectX 12. Стоит понимать, что для игры с высокими настройками графики, включая Full HD разрешение потребуется высокопроизводительная система. Мы для тестов использовали процессор Intel Core i5-10600K. Для разрешения Quad HD и Ultra HD обойтись процессорами с малым числом ядер и ограниченным количеством оперативной памяти проблематично.
Сам производитель дает следующие минимальные требования для Full HD.
- Процессор (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / i5-4460 - 3.2 Ghz
- Память: 8 GB (Dual-channel mode)
- Видеокарта: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB
- Накопитель: 50 GB HDD (SSD Recommended)
- Процессор (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / i7 - 9700K – 3.6 Ghz
- Память: 16 GB (Dual-channel mode)
- Видеокарта: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 - 8GB
- Накопитель: SSD (50 GB)
4K: Medium, High, Ultra
NVIDIA GeForce RTX 3080
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
Ultra: Full HD, Quad HD, Ultra HD
NVIDIA GeForce RTX 3080
NVIDIA GeForce RTX 3070
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
NVIDIA GeForce RTX 2060 SuperAssassin’s Creed Valhalla выполнена в жанре ролевой игры. Она стала уже 12 в этой серии, развернув действия в 873 году нашей эры. Затрагивает период вторжение викингов в Британию Игрок управляет викингом Эйвором, втянутым в конфликт и участвующим в ключевых событиях. Сюжетная кампания получилась длительной. Большое количество диалогов и сцен. Отклонений от сюжета фактически нет, входе развития главного героя стимулируют идти по заданным сценам.
Вместо распространённых для Ubisoft событий и вышек, сделано большое количество событий и коротких миссий. С учетом того, что проходить их придется для получения экипировки и улучшений характеристик/мощи общее время прохождения получается значительным. Древо навыков тут обширное.
Из негативных моментов, особенно при покупке игры на консолях, разработчики активно стимулируют на дополнительные траты предлагая экипировку и ресурсы за дополнительную оплату.