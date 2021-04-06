iGear представила беспроводную звуковую панель RazorBeat

Производитель аксессуаров для смартфонов iGear представил беспроводную звуковую панель iGear RazorBeat для индийского рынка.

Беспроводная колонка RazorBeat была впервые представлена в феврале 2021 года и теперь доступна в Amazon India за 27 долларов США. Универсальная звуковая панель RazorBeat отличается элегантным и легким дизайном, мощностью звука 10 Вт, встроенной системой сабвуфера и аккумулятором емкостью 1500 мАч, который может обеспечить до пяти часов непрерывной работы при полной зарядке. Беспроводная колонка имеет несколько входных каналов (Bluetooth, USB, AUX, SD-карта и FM), что обеспечивает высокий уровень универсальности для устройства.

Интеллектуальная беспроводная колонка iGear RazorBeat обеспечивает невероятно четкий звук и превосходные басы, создавая ощущение кинотеатра для пользователей с системой сабвуфера. Беспроводная звуковая панель iGear RazorBeat может также работать как автономная портативная аудиосистема.