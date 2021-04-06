iGear представила беспроводную звуковую панель RazorBeat

Производитель аксессуаров для смартфонов iGear представил беспроводную звуковую панель iGear RazorBeat для индийского рынка.

Беспроводная колонка RazorBeat была впервые представлена в феврале 2021 года и теперь доступна в Amazon India за 27 долларов США. Универсальная звуковая панель RazorBeat отличается элегантным и легким дизайном, мощностью звука 10 Вт, встроенной системой сабвуфера и аккумулятором емкостью 1500 мАч, который может обеспечить до пяти часов непрерывной работы при полной зарядке. Беспроводная колонка имеет несколько входных каналов (Bluetooth, USB, AUX, SD-карта и FM), что обеспечивает высокий уровень универсальности для устройства.

Интеллектуальная беспроводная колонка iGear RazorBeat обеспечивает невероятно четкий звук и превосходные басы, создавая ощущение кинотеатра для пользователей с системой сабвуфера. Беспроводная звуковая панель iGear RazorBeat может также работать как автономная портативная аудиосистема.
Комментарии и отзывы iGear RazorBeat
Обзоры:
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Новости:
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке

Летом мы проводили тестирование портативного бумбокса BBK BTA7001 ...
Sonos представила портативную колонку Roam

Sonos представила портативную колонку Roam. Цена колонки составляет 169 долларов. ...
Apple прекращает выпуск умной колонки HomePod

Apple объявила о прекращении выпуска умной колонки HomePod. Одной из основной причиной такого решения ста...
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Xiaomi Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Лучшие лазерные принтеры для дома. Xerox...
Лучшие лазерные принтеры для дома. XeroxПринтер – специальное устройство переносящее информацию с ПК на бумагу или другие совместимые с прибором ...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп кам...
Redmi Note 10 Pro Max получил 108-Мп камКомпания Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, которые почти не отлич...
Лучшая система водяного охлаждения. Cool...
Лучшая система водяного охлаждения. CoolСистемы жидкостного охлаждения (СЖО) или системы водяного охлаждения (СВО) – решение для тех, кто знает ц...
ARCTIC представила вентиляторы серии F в...
ARCTIC представила вентиляторы серии F вARCTIC представила вентиляторы серии F в черном исполнении. Серия F предлагает баланс между производитель...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты ...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ...
Sony разрабатывает 10,3-дюймовый планшет...
Sony разрабатывает 10,3-дюймовый планшетСетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Sony готовит к выпуску устройство, которое можно охарактер...
Продажи Apple в четвертом квартале 2020 ...
Продажи Apple в четвертом квартале 2020 Аналитики ожидают, что объем продаж Apple в последнем квартале 2020 года превысил 100 миллиардов долларов...
Представлены блоки питания Thermaltake T...
Представлены блоки питания Thermaltake TКомпания Thermaltake пополнила ассортимент блоков питания моделями Toughpower GF PS-TPD-0750FNFAGx-2 и PS...
Redmi K40 получит самую маленькую врезан...
Redmi K40 получит самую маленькую врезанИзвестный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о еще не представл...
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro...
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 ProПомимо нескольких смартфонов сегодня компания Xiaomi показала проектор Mi Smart Projector 2 Pro, который ...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с ...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с Продолжая изучение обновленной модельной линейки видеорегистраторов Mio, в центре внимания будет MiVue 81...
Xiaomi Lydsto R1 - робот-пылесос с функц...
Xiaomi Lydsto R1 - робот-пылесос с функцLydsto R1 запускает новый робот-пылесос с функцией самоочистки. Это универсальное устройство для комплекс...
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor