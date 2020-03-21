iLife представила новый беспроводной пылесос H50

Беспроводные пылесосы набирают все большую популярность среди населения. Они более мобильны, универсальны и удобнее в использовании. Кроме этого, за счет вертикальной конструкции, они занимают меньше места и могут незаметно спрятаться с гостиной либо прихожей. В пределах данного обзора будет рассмотрен новый бюджетный беспроводной пылесос iLife H50.

Внешний вид

Начнем с дизайна iLife H50. Основной блок выполнен в серо-оранжевом цвете. Примечательно, что как раз все органы управления выделены оранжевым цветом, чтобы при первом знакомстве с пылесосом у пользователя не возникли трудности с запуском и обслуживанием аппарата. Ручка эргономичная, пылесос хорошо «лежит в руке». На ручке дополнительно расположен индикатор заряда батареи.

Пылесборник чистится достаточно просто – нужно всего лишь нажать на кнопку, и нижняя крышка откроется, а весь мусор выпадет в урну. Не нужно пачкать руки или опустошать контейнер вручную. Кстати, объем пылесборника составляет 1,2 литра. Это хороший показатель, обычно объем пылесборника у беспроводных пылесосов составляет 0,5-1 литр. Также стоит обратить внимание на то, что пылесборник оснащен отметкой максимальной заполняемости. При достижении отметки Max нужно очистить контейнер.

В комплекте идет сменная насадка с щеткой и без нее, которая устанавливает взамен основной насадки с вращающейся турбощеткой. Это очень удобно, т.к. для уборки пола лучше задействовать основной блок, а при очистке мебели или салона автомобиля рациональнее использовать сменную насадку.

Основной блок с турбощеткой оснащен Led-подсветкой для того, чтобы лучше видеть убираемую зону в слабоосвещенных местах. Кроме этого напольная головка может вращаться на 180 градусов, благодаря чему можно убрать в труднодоступных местах и быстрее справляться с уборкой поверхности вокруг ножек стульев и стола.

Дополнительно конструкцией предусмотрена съемная алюминиевая трубка-удлинитель и съемная батарея для зарядки напрямую от сети.

Еще одна важная особенность – пылесос может крепиться как на стену (специальный кронштейн идет в комплекте), так и «сам к себе». Говоря о последнем, можно отсоединить основной блок от трубки с щеткой и прикрепить его в другом положении.

Характеристики и функциональные возможности

Время работы до 40 мин при полной зарядке аккумулятора (в стандартном режиме, при этом в максимальном режиме время работы до 20 мин)

2 режима уборки: стандартный (мощность всасывания 7 кПа) и максимальный (до 10 кПа)

Аккумулятор емкостью 2200 мАч

Номинальная мощность 130 Вт

Куда важнее рассказать о том, что умеет iLife H50. Все основные параметры собраны списком для более комфортного ознакомления:

В комплекте от производителя идут 2 щетки для основного блока. Одна щетинистая, она лучше собирает мусор с твердых напольных покрытий. Вторая нейлоновая, ее лучше использовать для чистки ковров.

Как уже было сказано ранее, беспроводной пылесос iLife H50 легким движением руки превращается в портативный компактный пылесос для чистки мебели и салона автомобиля.

Подведем итоги

Если сравнить характеристики конкурентов в ценовом сегменте до 100$, можно понять, что iLife H50 является одним из наиболее интересных беспроводных пылесосов. За такие деньги аппарат может похвастаться хорошими характеристиками и качественным исполнением деталей, а также неплохим качеством сборки. Так что однозначно обратите внимание на это пылесос, если бюджет небольшой и нет желания переплачивать.