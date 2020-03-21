iLife представила новый беспроводной пылесос H50

Внешний видНачнем с дизайна iLife H50. Основной блок выполнен в серо-оранжевом цвете. Примечательно, что как раз все органы управления выделены оранжевым цветом, чтобы при первом знакомстве с пылесосом у пользователя не возникли трудности с запуском и обслуживанием аппарата. Ручка эргономичная, пылесос хорошо «лежит в руке». На ручке дополнительно расположен индикатор заряда батареи.
Пылесборник чистится достаточно просто – нужно всего лишь нажать на кнопку, и нижняя крышка откроется, а весь мусор выпадет в урну. Не нужно пачкать руки или опустошать контейнер вручную. Кстати, объем пылесборника составляет 1,2 литра. Это хороший показатель, обычно объем пылесборника у беспроводных пылесосов составляет 0,5-1 литр. Также стоит обратить внимание на то, что пылесборник оснащен отметкой максимальной заполняемости. При достижении отметки Max нужно очистить контейнер.
В комплекте идет сменная насадка с щеткой и без нее, которая устанавливает взамен основной насадки с вращающейся турбощеткой. Это очень удобно, т.к. для уборки пола лучше задействовать основной блок, а при очистке мебели или салона автомобиля рациональнее использовать сменную насадку.
Основной блок с турбощеткой оснащен Led-подсветкой для того, чтобы лучше видеть убираемую зону в слабоосвещенных местах. Кроме этого напольная головка может вращаться на 180 градусов, благодаря чему можно убрать в труднодоступных местах и быстрее справляться с уборкой поверхности вокруг ножек стульев и стола.
Дополнительно конструкцией предусмотрена съемная алюминиевая трубка-удлинитель и съемная батарея для зарядки напрямую от сети.
Еще одна важная особенность – пылесос может крепиться как на стену (специальный кронштейн идет в комплекте), так и «сам к себе». Говоря о последнем, можно отсоединить основной блок от трубки с щеткой и прикрепить его в другом положении.
Характеристики и функциональные возможностиКуда важнее рассказать о том, что умеет iLife H50. Все основные параметры собраны списком для более комфортного ознакомления:
- Время работы до 40 мин при полной зарядке аккумулятора (в стандартном режиме, при этом в максимальном режиме время работы до 20 мин)
- 2 режима уборки: стандартный (мощность всасывания 7 кПа) и максимальный (до 10 кПа)
- Аккумулятор емкостью 2200 мАч
- Номинальная мощность 130 Вт
В комплекте от производителя идут 2 щетки для основного блока. Одна щетинистая, она лучше собирает мусор с твердых напольных покрытий. Вторая нейлоновая, ее лучше использовать для чистки ковров.
Как уже было сказано ранее, беспроводной пылесос iLife H50 легким движением руки превращается в портативный компактный пылесос для чистки мебели и салона автомобиля.