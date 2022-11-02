iOS 15 официально взломали

Кроме того, в определённых ситуациях Fugu15 Jailbreak является единственным способом установить приложение — в определённых ситуациях при запрете на конкретный софт в стране или регионе, установить его из официального магазина не позволят. При взломе устройства таких ограничений, конечно же, нет, так что пользователь получает безграничный доступ к различного рода софту. Вопрос, конечно, в гарантийном ремонте после данных манипуляций, плюс найти смартфон на iOS 15 сейчас крайне проблематично. Но, с другой стороны, если этим кто-то занимается, то, вероятно, спрос потребителей тоже имеется. Многие пользователи со всего мира хотят получить доступ к бесплатному софту любыми путями, и их вполне можно понять — некоторые игры стоят безумных денег.