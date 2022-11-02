iOS 15 официально взломали

Многие пользователи считают, что от джеилбрейка на iPhone все давно отказались, так как информации о данном способе взлома смартфона в сети практически не осталось, но на самом деле это совсем не так. Недавно появились данные о том, что Fugu15 Jailbreak позволяет взломать iOS 15 и получить доступ к множеству различных функций. Но главная из этих функций, конечно, заключается в возможности устанавливать различный софт бесплатно — если вам нужны видеоигры, например, но вы не хотите покупать их за внушительные деньги, то можно скачать файл установки и поставить его бесплатно. Естественно, это незаконно, и в некоторых странах даже карается реальным сроком, но в большинстве стран за таким форматом пиратства никто не смотрит.

Кроме того, в определённых ситуациях Fugu15 Jailbreak является единственным способом установить приложение — в определённых ситуациях при запрете на конкретный софт в стране или регионе, установить его из официального магазина не позволят. При взломе устройства таких ограничений, конечно же, нет, так что пользователь получает безграничный доступ к различного рода софту. Вопрос, конечно, в гарантийном ремонте после данных манипуляций, плюс найти смартфон на iOS 15 сейчас крайне проблематично. Но, с другой стороны, если этим кто-то занимается, то, вероятно, спрос потребителей тоже имеется. Многие пользователи со всего мира хотят получить доступ к бесплатному софту любыми путями, и их вполне можно понять — некоторые игры стоят безумных денег.
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