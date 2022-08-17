iPad 10 покажут в сентябре, но выпуск под угрозой

В следующем месяце Apple проведет мероприятие, на котором объявит о своих новых моделях iPhone и Apple Watch. В преддверии сентябрьского мероприятия iPad 10-го поколения начального уровня от Apple также находится в стадии производства, и, по слухам, он претерпит серьезные изменения в дизайне. Согласно новому отчету тайваньского веб-сайта DigiTimes, будущий iPad 10-го поколения от Apple будет иметь серьезный редизайн. Согласно прошлым слухам, предполагалось, что iPad 10 будет оснащен большим 10,5-дюймовым дисплеем с меньшими рамками по сравнению с его предшественником. Помимо этого, редизайн включает в себя принятие дизайна, который напоминает модели iPad Pro или новый iPad Air 5 с плоскими краями. Камера сзади будет выступать, и ожидается, что устройство будет оснащено портом USB Type-C.

Однако недавние рендеры предполагают, что в iPad не будет разъема для наушников. Что касается внутренних компонентов, ожидается, что iPad 10-го поколения получит более быстрый чип A14 Bionic с поддержкой 5G в сотовых моделях. Для сравнения, серия iPhone 12 и iPad Air 4 оснащены одним и тем же чипом A14 Bionic. Согласно источнику, Apple планирует представить iPad 10 на своем сентябрьском мероприятии вместе с новым iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Обратите внимание, что из-за перебоев в подаче электроэнергии производство iPad может быть остановлено, что в конечном итоге может привести к задержкам доставки. Ранее сегодня сообщалось, что Apple анонсирует новый iPad в октябре.
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