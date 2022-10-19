iPad 10 получил новый дизайн и старый процессор

Как и предполагали инсайдеры, компания Apple на самом деле не планировала делать невероятных изменений в своём самом доступном планшетном компьютере iPad 10. Новый планшет, который официально представили вчера вечером, получил новый дизайн в стиле того, что уже использует компания в других своих устройствах, плюс производитель сделал рамки тоньше и добавил чуть более производительную камеру. Но ожидать чего-то от дизайна в самом доступном планшете компании, безусловно, не стоило — компания унифицирует производство, делая свои гаджеты максимально похожими, дабы снизить стоимость производства каждого отдельного продукта. Да и в плане производительности гаджет тоже никого не удивит даже близко, так как это бюджетный планшет.

Например, за производительность устройства отвечает процессор A14 Bionic, который был представлен два года назад. Этот процессор, конечно, не является чем-то устаревшим, так как на самом деле от поколения к поколению чипы компании Apple уже не могут похвастаться такой уж высокой производительностью. Но это и не топовый чип компании, который был произведён по самому новому технологическому процессу, так что учитывайте и этот момент. В конечном итоге получился привлекательный внешне и неплохой внутри планшет, который позволяет за относительно небольшую сумму денег получить качественное решение на каждый день. Будем надеяться, что его производительности хватит лет на пять, ведь чаще планшеты никто не меняет.
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