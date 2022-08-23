iPad 10 получит уникальный дизайн

Apple объявит о новой серии iPhone 14 и Apple Watch Series 8 на своем сентябрьском мероприятии. Кроме того, ожидается, что в конце этого года компания выпустит новый iPad 10-го поколения начального уровня. Ранее ходили слухи, что новый iPad может появиться вместе с серией iPhone 14. С другой стороны, Марк Гурман предположил, что обновленный iPad 10-го поколения будет выпущен в октябре вместе с обновленными компьютерами Mac. По слухам, новый iPad 10-го поколения будет запускаться с Touch ID на кнопке питания и камерой FaceTime в горизонтальном положении. Недавно в сети появились просочившиеся CAD-рендеры iPad 10-го поколения, целью которых было показать радикальное изменение дизайна по сравнению с его предшественником. На рендерах продемонстрирован дизайн с плоскими краями, USB Type-C и чуть более тонкими рамками. Справедливости ради, внешне корпус устройства имитирует iPad Pro, iPad Air 5 и новый iPad mini 6.

Также стало известно, что iPad 10 будет поставляться с Touch ID на кнопке «Домой». Если новости имеют какое-то значение, мы можем увидеть iPad 10-го поколения с полноэкранным дизайном, похожим на iPad mini 6. Если принять во внимание размер, iPad 10-го поколения потенциально будет похож на iPad Air, но с некоторыми ключевыми отличиями. Например, ожидается, что iPad 10 будет оснащен чипом Apple A14 Bionic. Еще одно важное изменение, упомянутое в отчете, — перемещенная HD-камера FaceTime. «Есть также сообщения о том, что камера FaceTime HD будет значительно отличаться, причем один источник сообщил, что камера FaceTime HD может быть с правой стороны». Очень маловероятно, что Apple сдвинет камеру FaceTime в сторону по сравнению с iPad 9.
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