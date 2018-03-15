iPad Pro без рамок

Пользователи активно обсуждают возможность выхода нового iPad Pro с отсутствием рамок и планкой сверху. Вполне возможно, что так оно и будет — смартфон, несмотря на всю критику и негодование, стал настоящим бумом на рынке и покупали его отлично, теперь же все другие компании делают дизайн как у iPhone X повсеместно. Думаю, что планшетный компьютер с такой же плашкой будет выглядеть вполне уместным решением, особенно если у него будет адекватная стоимость. Все же, продавать планшет по цене ноутбука не сильно разумно, да и пользователи обычно такие гаджета для развлечений берут и не тратят столько денег ради просмотра фильмов. Посмотрим, что компания покажет в этом году, осталось немного подождать до лета. Там и новые ноутбуки покажут, вполне возможно, а может и еще что-то классное.