iPad Pro мощнее вашего ноутбука

Все мы знаем о том, как компания Apple любит рекламировать свои новые устройства после анонса. В этот раз ситуация достигла настоящего апогея — в сети появились тесты, которые указывают на то, что планшет iPad Pro мощнее ноутбука MacBook Pro 2018 года выпуска. Стоит понимать, что тест проводился с синтетическом тесте, который изначально был заточен для тестирования мобильных устройств на мобильных процессорах. У ноутбука заранее было проигрышное положение, которое еще и усугубили странными кондициями тестирования. В итоге получается, что планшет по тестам действительно мощнее профессионального ноутбука, но мы то понимаем, что нечего такого на деле нет. В реальных сценариях использования планшет будет нещадно проигрывать своему полноценному конкуренту. Хотя планшет отличный, это да.