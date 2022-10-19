iPad Pro на М2 оказался чуть мощнее модели на М1

Задолго до официального релиза iPad Pro на М2, который состоялся вчера вечером, инсайдеры говорили о том, что ждать внушительного прироста производительности не стоит, так как процессор просто получил новый технологический процесс и стал немного мощнее предшественника. И дело даже не в том, что компания Apple не желает делать сильно более производительный чипы — на самом деле просто М1 был настолько производительным, что теперь компании сложно поднимать планку от поколения к поколению. И первые инсайдерские тесты говорят, что iPad Pro на М2 получил на 20% больше производительности, чем планшет на М1, но, стоит сказать, речь идёт о производительности в бенчмарках. Соответственно, на деле разницы в производительности вы не увидите.

Суть в том, что бенчмарки обладают достаточно внушительным потенциалом буквально высасывать всю производительность из процессоров — они задействуют все блоки и вычислительные секторы, чтобы получить больше цифр. В реальности софт или видеоигры такого не умеют, они не способны задействовать все возможности системы на кристалле, так что в конечном итоге реальная производительность всегда ниже. И если iPad Pro на М2 на 20% мощнее iPad Pro на М1 в синтетических тестах, то на деле это будет разница примерно в 10% в лучшем случае. Естественно, вы просто не сможете заметить эту разницу при повседневном использовании устройства, разве что при прямом сравнении. А вот автономность работы должна была возрасти, пусть и не так уж много.
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