iPad Pro на М2 журналистам понравился не очень

Только что появились первые обзоры планшетов iPad Pro на новом процессоре М2, которые показали, что на самом деле революцию компания Apple не совершила. Производитель сделал ставку на мощность процессора, которая, безусловно, довольно внушительная, вот только рядовой пользователь этого просто не заметит. Если разница в реальных сценариях использования между М2 и М1 всего 10%, то как пользователь на глаз без использования специального оборудования или бенчмарков? В результате упор на производительность явно провалился, но журналисты отметили, что в компании сделали ещё один шаг в сторону превращения планшета в полноценный ноутбук. При этом, к сожалению, этот шаг оказался скорее провальным, чем наоборот, так как планшету до ноутбука ещё далеко.

Причина в том, что даже с новыми функциями iPadOS говорить об удобной многозадачности пока что не приходится — пользователь не получает того набора возможностей, которые есть у ноутбука. Соответственно, вы можете заплатить за iPad Pro хоть 2 тысячи долларов, купить к нему клавиатуру на магните, но это всё равно будет планшет. Вероятно, в ближайшем будущем компания Apple полностью откажется от iPadOS в пользу операционной системы для персональных компьютеров, но пока что этого не произошло. И журналисты заявили, что им новый планшет понравился внешне и он очень производительный, но ожидать прорыва в этом направлении не стоит, пока за основу взята операционная система с массой ограничений.
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