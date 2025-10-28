iPad Pro получит испарительную камеру

Использование испарительной камеры значительно снизит температуру корпуса будущего планшета iPad Pro на M6. Ранее сообщалось, что Apple собирается внедрить эту систему охлаждения в свою флагманскую линейку планшетов. Поскольку компания из Калифорнии обычно начинает разработку устройств за много месяцев до релиза, сейчас она уже ведёт переговоры с двумя поставщиками, которые могут заняться производством этого ключевого компонента. Ожидается, что выход нового iPad Pro состоится примерно через полтора года после дебюта iPad Pro на M5, так что у Apple есть достаточно времени, чтобы усовершенствовать систему охлаждения и внедрить испарительную камеру, не жертвуя толщиной устройства.

По данным издания United Daily News, Apple рассматривает китайскую компанию Suzhou Tianmai, которая прекратит массовое производство графитовых пластин для этой линейки и перейдёт на выпуск испарительных камер. Вторым партнёром, по информации источника, станет тайваньская фирма Chi Hong. Хотя в отчёте это прямо не упомянуто, есть вероятность, что именно эти компании уже поставляли испарительные камеры для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. И индустрия в целом настроена оптимистично — если Apple действительно оснастит свои премиальные планшеты подобной системой охлаждения, со временем она может появиться и в более доступных моделях, что подтолкнёт других производителей работать в том же направлении. Это звучит весьма перспективно на самом деле.