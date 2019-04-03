iPad Pro получит клавиатуру от Logitech

Logitech анонсировала свою первую клавиатуру для новейшего iPad Pro - Slim Folio Pro. Модель Logitech имеет специальный ряд сочетаний клавиш для iOS и встроенный ремешок, обеспечивающий безопасность Apple Pencil, когда он магнитно подключен и заряжается от iPad.

В отличие от клавиатуры Apple, Slim Folio Pro подключается через Bluetooth LE, а не через смарт-разъем iPad. Это означает, что вам придется заряжать клавиатуру отдельно, хотя технически вы можете заряжать ее напрямую с планшета с помощью кабеля USB-C. Logitech заявляет, что ее новая клавиатура должна работать в течение трех месяцев без подзарядки, если ее использовать два часа в день.

Клавиатура автоматически подключится к iPad, когда вы переведете ее в режим ввода текста, также ее можно сложить за планшетом. В отличие от клавиатуры Apple, которую можно использовать под двумя углами, модель Logitech поддерживает только один угол. Меньшая модель для 11-дюймового iPad стоит $ 120, а большая 12,9-дюймовая модель - $ 130. Для сравнения смарт-клавиатура Folio от Apple обойдутся в $ 179,99 и $ 199,99.