iPad Pro рекламируют как замену ноутбуку

На презентации, которая прошла в конце октября, компания Apple показала нам новый планшетный компьютер iPad Pro. Да, он называется также, как и продукт двухлетней давности, но не в этом суть. Планшет получил новый дизайн и более производительную начинку. Теперь его железо сопоставимо с игровой приставкой компании Microsoft, что сильно удивило общественность. Теперь же компания стала активно продвигать тему того, что данный планшет намного мощнее любого ноутбука. И, что уж скрывать, так оно и есть — процессор легко уделывает конкурентов в синтетике. Вот только на планшете нет серьезного софта, нет аппаратной клавиатуры и массы других возможностей, которые делают ноутбук таким удобным. Даже самый мощный планшет остается планшетом для потребления контента, а не его создания.