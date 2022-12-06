iPad будут производить в Индии

Ни для кого не секрет, что компания Apple львиную долю своей продукции производит на территории Китая — там стоят просто безумных размеров заводы, которые собирают миллионы смартфонов, планшетов и ноутбуков в год. Однако в последнее время Apple пытается отказаться от внушительной зависимости от китайских производителей, так как это может привести к очень нежелательным последствиям. Например, если вдруг случится какой-то простой в работе завода из-за коронавируса или других проблем, то Apple не сможет выпускать достаточное количество устройств и просто потеряет прибыль. Соответственно, сначала компания перенесла в Индию часть сборки своих смартфонов, а теперь речь идёт про iPad — компания планирует перенести и планшеты в Индию.

Безусловно, пока что рано говорить о том, что iPad будут производить огромными партиями на территории Индии, так как для запуска производства такого уровня нужно приложить немало усилий. Кроме того, пока что нет заводов, которые бы могли реализовать те производственные мощности, которые нужны Apple. Но это первый шаг, позволяющий компании не зависеть от одного производителя и иметь возможность в случае определённых проблем перебросить заказы на другую страну. В теории это никак не повлияет на конечный продукт, так как система контроля качества на всех предприятиях едина, но мы будем смотреть на цену. Если Apple строит завод в Индии, то эти деньги нужно потом отбить стоимостью планшетов, выпускаемых на данном заводе.
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