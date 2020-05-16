iPad получит процессор Apple A12 Bionic

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух, что компания Apple думает над релизом доступного планшета iPad в 2020 году. Однако при его доступности гаджет получит процессор Apple A12 Bionic, который обладает достаточно высокой мощностью и производительностью, плюс у него есть предостаточно возможностей не только для запуска игр, но и для работы с программами или даже виртуальной реальностью. В итоге производитель просто выпустит классический планшет, только с более низкой ценой, дабы приобрести новых потенциальных покупателей софта и игр. Чем больше база клиентов, то есть владельцев iPad, тем больше прибыли компания получит с продажи софта через свой фирменный магазин. Так что стоит подождать и купить доступный iPad.

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