iPhone 11 может поступить в продажу 20 сентября

2019-08-09, Автор - Adelia; Продукт - iPhone ; [59]
Apple начнет продавать модели iPhone 2019 года 20 сентября, если комментарий президента SoftBank Кена Мияучи является каким-либо показателем.Тем временем аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что считает, что тарифы не повлияют на цены продуктов Apple в США. В отдельной заметке для инвесторов Куо предсказал, что модели iPhone 2021 будут включать в себя функции Touch ID и Face ID.

Начиная с даты выпуска 20 сентября моделей iPhone 2019 года, Мияучи из SoftBank, похоже, случайно раскрыла дату продажи моделей iPhone 11.На основании даты выпуска 20 сентября, 9to5Mac предполагаетApple может представить новые iPhone 10 сентября, а предварительные заказы начнутся 13 сентября, за неделю до релиза 20 сентября. Этот график соответствует тому, как Apple традиционно делала выпуски iPhone в прошлом.

Переходя к комментариям Куо о тарифах и ценах на оборудование Apple, Минг-Чи Куо сказал в заметке для инвесторов, что он считает, что «тариф может не повлиять на цены аппаратных продуктов Apple» в Соединенных Штатах.

Переходя к комментариям Куо о тарифах и ценах на оборудование Apple, Минг-Чи Куо сказал в заметке для инвесторов, что он считает, что «тариф может не повлиять на цены аппаратных продуктов Apple» в Соединенных Штатах.


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