iPhone 14 Max выпустят в продажу гораздо позже

Вскоре после того, как стало известно, что iPhone 14 Max, 6,7-дюймовая модель от компании Apple, выпуск которой запланирован на конец этого года, был отложен на несколько недель, известный аналитик поделился своим мнением о ситуации. По его словам, этот конкретный телефон отстает от графика, но он также считает, что он может быть выпущен в отведенное время при правильных условиях. Поскольку iPhone 14 Max станет совершенно новым устройством, учитывая, что Apple не выпустит «мини» вариант в этом году, могут возникнуть некоторые текущие производственные проблемы. Минг-Чи Куо также считает, что половина серии iPhone 14 отстает от графика, но есть способы, с помощью которых цепочка поставок Apple может сократить разрыв. В более раннем отчете Nikkei также говорилось о задержке выпуска одной модели iPhone 14, хотя в нем конкретно не упоминалось название модели.

Тем не менее, прогноз Куо — первый, демонстрирующий какую-либо форму оптимизма, хотя это и не идеальная ситуация для цепочки поставок Apple. Перебои с поставками могут быть связаны с тем, почему Apple попросила своих партнеров сократить производство на 20 миллионов единиц, а это означает, что целевой показатель поставок iPhone технологического гиганта составит 220 миллионов вместо 240 миллионов в 2022 году. Даже если iPhone 14 Max будет анонсирован вместе с оставшимися тремя моделями и если Apple не решит производственные проблемы, 6,7-дюймовый телефон может быть официально выпущен позже. В этом сценарии нет ничего нового для производителя iPhone, так как еще в 2020 году, когда мировые рынки испытывали блокировки со всех сторон из-за пандемии коронавируса, Apple решила выпустить две модели iPhone 12 позже.