iPhone 14 Plus не продаётся так хорошо, как Apple планировала

На текущий момент у iPhone 14 Plus помимо большого экрана диагональю 6,7 дюйма нет ничего, что отличало бы устройство от обычного iPhone 14 или от iPhone 13. Да, здесь установлен прошлогодний процессор, используется абсолютно тот же набор камер, пусть и слегка улучшенных, плюс тот же дисплей с той же плотностью пикселей. Всё, что даёт iPhone 14 Plus потенциальному покупателю, это увеличение диагонали дисплея с 6,1 дюйма до 6,7 дюйма. Естественно, многим этого оказывается недостаточно для того, чтобы бежать в магазин с деньгами и покупать новый смартфон, так как выглядит он слишком уж просто и обыденно. И как Apple планировала на таких устройствах повышать свой уровень продаж — весьма серьёзный вопрос. Будем ждать квартальных отчётов.