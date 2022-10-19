iPhone 14 Plus не продаётся так хорошо, как Apple планировала

Произошло довольно странное событие, которое никто не мог предсказать — компания Apple официально сократила объёмы производства смартфонов iPhone 14 Plus из-за того, что спрос на рынке слишком низкий. Это невероятно из-за того, что компания изначально отчиталась перед инвесторами о том, что именно iPhone 14 Plus будет создавать кассу новому поколению смартфонов — этот гаджет должен был продавать до 29% от всего объёма смартфонов на современным рынке Apple. Но если спрос упал настолько, что компании пришлось снизить объём производства, то данное предсказание явно оказалось ошибочным. Более того, на самом деле странно, что компания ожидала такого уровня продаж от устройства, у которого на самом деле нет никаких инноваций.

На текущий момент у iPhone 14 Plus помимо большого экрана диагональю 6,7 дюйма нет ничего, что отличало бы устройство от обычного iPhone 14 или от iPhone 13. Да, здесь установлен прошлогодний процессор, используется абсолютно тот же набор камер, пусть и слегка улучшенных, плюс тот же дисплей с той же плотностью пикселей. Всё, что даёт iPhone 14 Plus потенциальному покупателю, это увеличение диагонали дисплея с 6,1 дюйма до 6,7 дюйма. Естественно, многим этого оказывается недостаточно для того, чтобы бежать в магазин с деньгами и покупать новый смартфон, так как выглядит он слишком уж просто и обыденно. И как Apple планировала на таких устройствах повышать свой уровень продаж — весьма серьёзный вопрос. Будем ждать квартальных отчётов.