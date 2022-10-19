iPhone 14 Plus не продаётся так хорошо, как Apple планировала

Произошло довольно странное событие, которое никто не мог предсказать — компания Apple официально сократила объёмы производства смартфонов iPhone 14 Plus из-за того, что спрос на рынке слишком низкий. Это невероятно из-за того, что компания изначально отчиталась перед инвесторами о том, что именно iPhone 14 Plus будет создавать кассу новому поколению смартфонов — этот гаджет должен был продавать до 29% от всего объёма смартфонов на современным рынке Apple. Но если спрос упал настолько, что компании пришлось снизить объём производства, то данное предсказание явно оказалось ошибочным. Более того, на самом деле странно, что компания ожидала такого уровня продаж от устройства, у которого на самом деле нет никаких инноваций.

На текущий момент у iPhone 14 Plus помимо большого экрана диагональю 6,7 дюйма нет ничего, что отличало бы устройство от обычного iPhone 14 или от iPhone 13. Да, здесь установлен прошлогодний процессор, используется абсолютно тот же набор камер, пусть и слегка улучшенных, плюс тот же дисплей с той же плотностью пикселей. Всё, что даёт iPhone 14 Plus потенциальному покупателю, это увеличение диагонали дисплея с 6,1 дюйма до 6,7 дюйма. Естественно, многим этого оказывается недостаточно для того, чтобы бежать в магазин с деньгами и покупать новый смартфон, так как выглядит он слишком уж просто и обыденно. И как Apple планировала на таких устройствах повышать свой уровень продаж — весьма серьёзный вопрос. Будем ждать квартальных отчётов.
Motorola представила смартфон Edge 30 Ultra…
После запуска телефона в Китае Motorola пошла дальше и выпустила Motorola Edge 30 Ultra на международном …
Смартфоны Redmi Note 12 готовы к выходу …
Вчера руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что новые смартфоны Redmi Note выйдут уже очень ско…
Смартфон Honor X40 появился в продаже …
Компания Honor выпустила в китайскую продажу смартфон Honor X40, который стоит 215, 245, 285 или 330 долл…
Фиолетовый Samsung Galaxy S22 появился в продаже…
Компания Samsung выпустила в китайскую продажу новую версию смартфона Galaxy S22 в расцветке Bora Purple.…
Смартфон iQOO 9T получил поддержку 120-Вт зарядки …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 9T, которая появится в продаже 2 августа по ц…
Samsung Galaxy S23 получит экран Full HD…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Sam…
Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy M53…
Несмотря на невероятную технологичность современных смартфонов даже среднего класса, не говоря уже о боле…
Вырез в iPhone 14 Pro будут скрывать очень странным образом…
Прошел почти год с тех пор, как мы узнали, что модели iPhone 14 Pro будут поставляться с отверстиями для …
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor