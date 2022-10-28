iPhone 14 Plus рекордно подешевел в России

Сетевые источники сообщают о том, что цена iPhone 14 Plus в России опустилась до самых низких значений с начала продаж. Если в середине октября за новинку просили от 95 тысяч рублей, то теперь в некоторых магазинах её можно найти по цене от 65 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2778:1284 пикселей, частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2, 5-нанометровым чипсетом Apple A15 Bionic (6-ядерный GPU, 6-ядерный CPU и 16-ядерный NPU), сдвоенной тыльной камерой с 12-Мп главным модулем (более крупный сенсор и оптическая стабилизация) и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, селфи-камерой TrueDepth на 12 Мп с автофокусом, батареей ёмкостью 4325 мАч и поддержкой спутниковой связи с функцией отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях.
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