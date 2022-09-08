iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия

Вчера прошла запланированная презентация Apple, в рамках которой помимо наушников и часов, были, ожидаемо, представлены iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Революции в техническом плане не было, но есть ряд изменений, которые могут заинтересовать пользователей платформы iOS. Предлагаем рассмотреть ключевые изменения.

что брать и в чем отличия

Подтвердилась часть утечек, но, к сожалению, не все. К серьезным минусам отнесем сохранение разъема Lightning, на фоне использования USB-C в других устройствах этого производителя.

что брать и в чем отличия

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Как и годом ранее, для нового поколения были добавлены новые уникальные расцветки корпуса, также несколько доступных для iPhone 13 тут убраны. Визуальных изменений немного, для 14 и 14 Plus взято за основу прошлое поколение, с рядом визуальных и технических упрощений. «Монобровь» сохранена.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Это же касается процессора, в них задействован A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром. По заверениям маркетологов, это даст прибавку в 25% в сравнение с флагманом 2022 года в играх.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Проработали время автономной работы, увеличив его в смешанных сценариях. Обещают лучшие показатели в этом сегменте. Изменения коснулись камер, тут два модуля со светосильной оптикой и поддержкой нейросети Photonix Engine. То же самое касается фронтальной камеры. Добавлена запись плавного видео с использованием программной стабилизации. Снимает он кинематографическом режиме в 4K HDR 30 FPS.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Можно рассматривать как альтернативу покупке iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, хотя последние тоже заметно просели в стоимости на российском рынке. Большинство же пользовательских сценариев будет выполняться не уступая постаревшему флагману.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

Основной интерес, традиционно прикован к флагманской серии. Включает он две модели, отличия между которыми в основном касаются диагонали дисплея. Оба с поддержкой яркости до 2000 нит в пике.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

Полностью отказываться от неактивной зоны экрана не стали. У iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max она обыграна в виде «динамического островка». Визуально разделяет статус бар на две зоны, справа системные показатели и слева уведомления. Сам же островок обыгрывается программно для вывода виджетов и различных инструментов в зависимости от активного приложения. Интересно, но просмотру видеороликов и фильмов, будет мешать, как и «монобровь»

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

Установлен флагманский процессор Apple A16 Bionic со схемой 2+4, 16 нейронными ядрами и 5 графическими. Детали инженерные не раскрыты, но должно стать выше, быстрее и сильнее.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

По камерам изменения коснулись разрешающей способности сенсора, 48 Мп (теперь как в среднебюджетных Android) и светосильная оптика. Большое внимание, как и ранее, уделяется программным возможностям и обработке снимков. За съемку в автоматическом режиме отвечает нейросеть Photonix Engine. Как будет на практике, покажут первые обзоры экспертов.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus

Из изменений, отмечаются улучшения акселерометра и гироскопа. Смартфон научился определять попадание в аварию и отправлять за помощь. Также в ряде стран не будет лотка под SIM, вместо него только поддержка eSIM.
ПараметрiPhone 13iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 13 ProiPhone 14 Pro
ПроцессорA15 BionicA15 BionicA15 BionicA15 BionicA16 Bionic
Разрешение камеры12 Мп12 Мп12 Мп12 Мп48 Мп
Диафрагма1.61.51.52.81.78
Кол-во камер22233
Экран6.16.16.76.16.1
Разрешение2532x11702532x11702778x12842532x11702556x1179
Bluetooth5.05.35.35.05.3
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