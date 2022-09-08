iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия

Подтвердилась часть утечек, но, к сожалению, не все. К серьезным минусам отнесем сохранение разъема Lightning, на фоне использования USB-C в других устройствах этого производителя.
Это же касается процессора, в них задействован A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром. По заверениям маркетологов, это даст прибавку в 25% в сравнение с флагманом 2022 года в играх.
Проработали время автономной работы, увеличив его в смешанных сценариях. Обещают лучшие показатели в этом сегменте. Изменения коснулись камер, тут два модуля со светосильной оптикой и поддержкой нейросети Photonix Engine. То же самое касается фронтальной камеры. Добавлена запись плавного видео с использованием программной стабилизации. Снимает он кинематографическом режиме в 4K HDR 30 FPS.
Можно рассматривать как альтернативу покупке iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, хотя последние тоже заметно просели в стоимости на российском рынке. Большинство же пользовательских сценариев будет выполняться не уступая постаревшему флагману.
Полностью отказываться от неактивной зоны экрана не стали. У iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max она обыграна в виде «динамического островка». Визуально разделяет статус бар на две зоны, справа системные показатели и слева уведомления. Сам же островок обыгрывается программно для вывода виджетов и различных инструментов в зависимости от активного приложения. Интересно, но просмотру видеороликов и фильмов, будет мешать, как и «монобровь»
Установлен флагманский процессор Apple A16 Bionic со схемой 2+4, 16 нейронными ядрами и 5 графическими. Детали инженерные не раскрыты, но должно стать выше, быстрее и сильнее.
По камерам изменения коснулись разрешающей способности сенсора, 48 Мп (теперь как в среднебюджетных Android) и светосильная оптика. Большое внимание, как и ранее, уделяется программным возможностям и обработке снимков. За съемку в автоматическом режиме отвечает нейросеть Photonix Engine. Как будет на практике, покажут первые обзоры экспертов.
Из изменений, отмечаются улучшения акселерометра и гироскопа. Смартфон научился определять попадание в аварию и отправлять за помощь. Также в ряде стран не будет лотка под SIM, вместо него только поддержка eSIM.
|Параметр
|iPhone 13
|iPhone 14
|iPhone 14 Plus
|iPhone 13 Pro
|iPhone 14 Pro
|Процессор
|A15 Bionic
|A15 Bionic
|A15 Bionic
|A15 Bionic
|A16 Bionic
|Разрешение камеры
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|48 Мп
|Диафрагма
|1.6
|1.5
|1.5
|2.8
|1.78
|Кол-во камер
|2
|2
|2
|3
|3
|Экран
|6.1
|6.1
|6.7
|6.1
|6.1
|Разрешение
|2532x1170
|2532x1170
|2778x1284
|2532x1170
|2556x1179
|Bluetooth
|5.0
|5.3
|5.3
|5.0
|5.3