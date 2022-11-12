iPhone 14 Pro Max бьёт рекорды автономности

В ходе презентации компания Apple сообщила пользователям отличную новость о том, что новые смартфоны компании отлично справляются с нагрузкой и являются чуть ли не лучшими в истории производителя в плане автономной работы. Конечно, обещаниям компании Apple верится всегда с огромным трудом, так что пользователи решили дождаться реальных тестов. И оказалось, что iPhone 14 Pro Max действительно обладает внушительной автономной работой, что позволяет оставить далеко позади большинство производителей-конкурентов. Стоит напомнить, что сейчас на рынке производительность процессоров уже уперлась в потолок и хвастаться просто частотой кадров в видеоиграх уже не модно, так как удивить потенциального покупателя этим не выйдет.

Другое дело — время автономной работы, где можно ставить новые рекорды и привлекать внимание аудитории действительно новыми показателями. И у iPhone 14 Pro Max с этим очень хорошо — в пользовательском тесте он оставил все флагманы далеко позади. Вероятно, причина в том числе заключается в функции адаптивной частоты обновления экрана, которая в случае со статическим контентом просто падает до минимума и тем самым экономит заряд батареи. Да и сама батарея, конечно, в этом случае достаточно внушительная, так как производитель диагональ довёл до 6,7 дюймов. Получается крайне интересный флагман, проблема только в том, что это слишком дорогое устройство и из-за этого аудитория возьмет более доступные модели с меньшей автономностью.