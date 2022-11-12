iPhone 14 Pro Max бьёт рекорды автономности…

Другое дело — время автономной работы, где можно ставить новые рекорды и привлекать внимание аудитории действительно новыми показателями. И у iPhone 14 Pro Max с этим очень хорошо — в пользовательском тесте он оставил все флагманы далеко позади. Вероятно, причина в том числе заключается в функции адаптивной частоты обновления экрана, которая в случае со статическим контентом просто падает до минимума и тем самым экономит заряд батареи. Да и сама батарея, конечно, в этом случае достаточно внушительная, так как производитель диагональ довёл до 6,7 дюймов. Получается крайне интересный флагман, проблема только в том, что это слишком дорогое устройство и из-за этого аудитория возьмет более доступные модели с меньшей автономностью.