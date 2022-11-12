iPhone 14 Pro Max бьёт рекорды автономности

В ходе презентации компания Apple сообщила пользователям отличную новость о том, что новые смартфоны компании отлично справляются с нагрузкой и являются чуть ли не лучшими в истории производителя в плане автономной работы. Конечно, обещаниям компании Apple верится всегда с огромным трудом, так что пользователи решили дождаться реальных тестов. И оказалось, что iPhone 14 Pro Max действительно обладает внушительной автономной работой, что позволяет оставить далеко позади большинство производителей-конкурентов. Стоит напомнить, что сейчас на рынке производительность процессоров уже уперлась в потолок и хвастаться просто частотой кадров в видеоиграх уже не модно, так как удивить потенциального покупателя этим не выйдет.

Другое дело — время автономной работы, где можно ставить новые рекорды и привлекать внимание аудитории действительно новыми показателями. И у iPhone 14 Pro Max с этим очень хорошо — в пользовательском тесте он оставил все флагманы далеко позади. Вероятно, причина в том числе заключается в функции адаптивной частоты обновления экрана, которая в случае со статическим контентом просто падает до минимума и тем самым экономит заряд батареи. Да и сама батарея, конечно, в этом случае достаточно внушительная, так как производитель диагональ довёл до 6,7 дюймов. Получается крайне интересный флагман, проблема только в том, что это слишком дорогое устройство и из-за этого аудитория возьмет более доступные модели с меньшей автономностью.
Xiaomi Mix Fold 2 появился в свободной продаже…
Компания Xiaomi дала старт свободным продажам складного смартфона Mix Fold 2, стартовая партия которого б…
Samsung Galaxy S24 будет первым смартфоном с поддержкой Wi-F…
Уже примерно пять лет производители флагманских смартфонов не хвастаются производительностью своих новино…
iPhone 14 Pro Max бьёт рекорды автономности…
В ходе презентации компания Apple сообщила пользователям отличную новость о том, что новые смартфоны комп…
Флагман Sony Xperia 1 IV подешевел в Китае…
Компания Sony снизила цену на флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, который был представлен в мае этого …
Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше…
Недавно сообщалось, что 7 сентября Apple проведет свое первое осеннее мероприятие, на котором будет анонс…
Игровой смартфон Lenovo Legion Y70 подешевел до $400…
Компания Lenovo снизила цену на игровой смартфон Legion Y70, который появился в китайской продаже месяц…
Смартфон Sony Xperia 5 IV получит 6-дюймовый экран …
Сетевые инсайдеры раскрыли новые подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 5 IV, официальный релиз …
Samsung Galaxy A54 5G получит 25-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A54 5G, который е…
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor