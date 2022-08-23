iPhone 14 Pro Max будет продаваться лучше всего несмотря на цену

Также удивительно, но MacRumors сообщает, что iPhone 14 Max, который также будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем, как и iPhone 14 Pro Max, имеет самый низкий показатель — 19 процентов, но Янг утверждает, что со временем ситуация улучшится. Заявление Янга подразумевает, что существующие запасы iPhone 14 Max могут быстро исчезнуть, что побудит Apple сообщить поставщикам о необходимости увеличить поставки этой конкретной модели. Напомним, технологический гигант, как сообщается, попросил свою цепочку поставок произвести массовое производство 95 миллионов единиц iPhone 14 в течение оставшегося года. Ранее сообщалось, что для достижения агрессивной цели по поставкам iPhone 14 Foxconn увеличивает бонусы в попытке привлечь работников. Кроме того, учитывая, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max имеют одинаковый размер дисплея, менее дорогая версия будет иметь те же преимущества, такие как большая батарея и увеличенное пространство экрана.