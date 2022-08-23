iPhone 14 Pro Max будет продаваться лучше всего несмотря на цену

Apple может произвести больше единиц iPhone 14 Pro Max по сравнению с оставшимися тремя версиями, которые появятся позже в этом году, согласно последним оценкам поставок панелей. Данные, предоставленные генеральным директором DSCC Россом Янгом, показывают, что в период с июня по сентябрь на iPhone 14 Pro Max приходилось наибольшая доля производства панелей, составляющая 28 процентов от всех поставок. Говорят, что на iPhone 14 Pro, который, вероятно, будет продаваться как меньший член серии Apple Pro-iPhone, приходится 26 процентов всех поставок панелей, и он связан с обычным 6,1-дюймовым iPhone 14. Удивительно, но, несмотря на неотъемлемые преимущества, которые в конечном итоге принесет более крупный iPhone 14 Pro Max, оценка поставок его панелей чуть выше, чем у iPhone 14 Pro и iPhone 14.

Также удивительно, но MacRumors сообщает, что iPhone 14 Max, который также будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем, как и iPhone 14 Pro Max, имеет самый низкий показатель — 19 процентов, но Янг ​​утверждает, что со временем ситуация улучшится. Заявление Янга подразумевает, что существующие запасы iPhone 14 Max могут быстро исчезнуть, что побудит Apple сообщить поставщикам о необходимости увеличить поставки этой конкретной модели. Напомним, технологический гигант, как сообщается, попросил свою цепочку поставок произвести массовое производство 95 миллионов единиц iPhone 14 в течение оставшегося года. Ранее сообщалось, что для достижения агрессивной цели по поставкам iPhone 14 Foxconn увеличивает бонусы в попытке привлечь работников. Кроме того, учитывая, что iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max имеют одинаковый размер дисплея, менее дорогая версия будет иметь те же преимущества, такие как большая батарея и увеличенное пространство экрана.