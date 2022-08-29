iPhone 14 Pro Max окажется дорогим в Китае

Китайский инсайдер поделился подробностями о релизе смартфона iPhone 14 Pro Max на местном рынке. Утверждается, что аппарат выйдет в пяти расцветках: графитовой, золотой, серебристой, фиолетовой и синей. Пользователи смогут выбирать из вариантов со 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти. Их цена составит 10 000, 10 800, 12 200 и 13 800 юаней или 1450, 1560, 1760 и 2000 долларов. Официальный релиз новых смартфонов Apple состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro получит фирменную флагманскую платформу Apple A16 и тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп и функцией записи видео в разрешении 8K.