iPhone 14 Pro Max подешевел на $240 в Китае

Компания Apple снизила цены на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в Китае. Все версии подешевели примерно на 120 долларов, но некоторые площадки предлагают еще большую скидку. Например, на популярном JD.com iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ флеш-памяти подешевел сразу на 240 долларов. По данным местного официального дистрибутора Sunpie, такие цены будут действовать до 1 апреля.

Напомним, что iPhone 14 Pro Max оснащается новым вырезом Dynamic Island, 6,7-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, флагманским 4-нм чипсетом Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, фронтальной камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.
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