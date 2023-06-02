iPhone 14 Pro Max стал самым популярным флагманским смартфоном в мире

Как и ожидалось, iPhone занял первые места в данном рейтинге — как и несколько лет подряд до этого. iPhone 14 Pro Max занял первое место, iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13 оказались на втором, третьем и четвёртом местах соответственно. Более того, в данном списке также оказались iPhone 14 Plus и iPhone 12, которые заняли шестое и восьмое места соответственно, а iPhone SE 3-го поколения занял одиннадцатое место. С другой стороны, Samsung заняла шесть мест в топе — Galaxy S23 Ultra занял пятое место, став самым популярным смартфоном на базе Android в первом квартале 2023 года. В рейтинге даже появились складные смартфоны, что тоже не может не радовать, потому что у большинства пользователей постепенно пропадает негативное отношение к складным устройствам флагманского уровня. Отличные новости на самом деле.