iPhone 14 Pro показали на рендерах

Хотя до запуска iPhone 14 и iPhone 14 Pro еще несколько месяцев, у нас есть довольно хорошее представление о том, как могут выглядеть флагманские смартфоны нового поколения. Однако нет лучшего способа увидеть, чего нам следует ожидать, чем рендеры, основанные на утечках и слухах. Соответственно, художник-энтузиаст поделился тем, как будет выглядеть фиолетовый iPhone 14 Pro — это исключительно его мнение, но оно сходится со слухами в сети. Рендерами поделился графический дизайнер Ян Зелбо на информационном портале Front Page Tech. С точки зрения дизайна iPhone 14 Pro будет очень похож на современные модели смартфонов, но с небольшим отличием в размерах. На передней панели модели «Pro» будет установлен дисплей с двойным вырезом для размещения компонентов Face ID и фронтальной камеры.

Кроме того, Apple может запустить различные варианты цвета вместе с новым фиолетовым цветом для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Как упоминалось ранее, ожидается, что выступ камеры увеличится в размерах, возможно, из-за большего 48-мегапиксельного сенсора. «Основная причина более крупного и заметного выступа задней камеры iPhone 14 Pro/Pro Max заключается в обновлении широкой камеры до 48 МП (по сравнению с 12 МП у 13 Pro/Pro Max)». И хотя рендеры показывают фиолетовый цвет iPhone 14 Pro, на данный момент ничего нельзя сказать наверняка, поскольку последнее слово остается за компанией. Помимо этого, ожидается, что iPhone 14 Pro будет оснащен грядущим чипом Apple A16 Bionic, но ожидается, что стандартные модели будут оборудованы тем же процессором A15 Bionic.