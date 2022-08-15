iPhone 14 Pro показали на рендере

В сети появилось качественное изображение смартфона iPhone 14 Pro, созданное на основе многочисленных утечек. Как и в предыдущих слухах, рендер рисует переднюю панель с двумя небольшими отверстиями. Все инсайдеры утверждают, что именно такой дизайн получит старшая модель. А вот iPhone 14 и iPhone 14 Max придется довольствоваться старой доброй «чёлкой».

Также iPhone 14 Pro приписывают наличие фирменной флагманской платформы Apple A16 и тройной основной камеры с главным модулем разрешением 48 Мп и функцией записи видео в разрешении 8K. Официальная презентация нового поколения iPhone ожидается в сентябре этого года.