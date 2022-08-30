iPhone 14 Pro получит новую сверхширокоугольную камеру

Apple представит свои будущие флагманские устройства iPhone 14 и iPhone 14 Pro на мероприятии «Far Out» 7 сентября. Хотя мы ожидаем в целом незначительных изменений линейки, ожидается, что с моделями «Pro» произойдут серьезные изменения. Согласно последним данным, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут установлены новые сверхширокоугольные датчики камеры с большими пикселями. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщает в социальных сетях, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены новым сверхширокоугольным датчиком камеры с большими пикселями — увеличенный размер сенсора позволит устройству улавливать больше света и свести к минимуму шум без вычислительных ухищрений. Отныне сверхширокий сенсор на моделях iPhone 14 Pro будет сравнительно хорошо работать в условиях низкой освещенности.

Нынешние iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с пикселями 1,0 мкм. Напротив, будущие модели iPhone 14 Pro будут иметь пиксели размером 1,4 мкм. Но стоит понимать, что с ультрашироким обновлением новые компоненты стоят на 70% дороже, что может отразиться на окончательном повышении цен на смартфоны. Помимо сверхширокоугольного объектива, ранее также сообщалось, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены 48-мегапиксельной камерой, способной снимать видео 8K. Напротив, стандартные модели iPhone 14 не будут иметь серьезных улучшений в части камеры. Поскольку на этот раз «мини» iPhone 14 не будет, Apple сосредоточит свое внимание на новом игроке — 6,7-дюймовом iPhone 14 Max. Кроме того, стандартные модели будут оснащены чипом A15 Bionic.