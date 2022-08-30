iPhone 14 Pro получит новую сверхширокоугольную камеру

Apple представит свои будущие флагманские устройства iPhone 14 и iPhone 14 Pro на мероприятии «Far Out» 7 сентября. Хотя мы ожидаем в целом незначительных изменений линейки, ожидается, что с моделями «Pro» произойдут серьезные изменения. Согласно последним данным, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут установлены новые сверхширокоугольные датчики камеры с большими пикселями. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщает в социальных сетях, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены новым сверхширокоугольным датчиком камеры с большими пикселями — увеличенный размер сенсора позволит устройству улавливать больше света и свести к минимуму шум без вычислительных ухищрений. Отныне сверхширокий сенсор на моделях iPhone 14 Pro будет сравнительно хорошо работать в условиях низкой освещенности.

Нынешние iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с пикселями 1,0 мкм. Напротив, будущие модели iPhone 14 Pro будут иметь пиксели размером 1,4 мкм. Но стоит понимать, что с ультрашироким обновлением новые компоненты стоят на 70% дороже, что может отразиться на окончательном повышении цен на смартфоны. Помимо сверхширокоугольного объектива, ранее также сообщалось, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены 48-мегапиксельной камерой, способной снимать видео 8K. Напротив, стандартные модели iPhone 14 не будут иметь серьезных улучшений в части камеры. Поскольку на этот раз «мини» iPhone 14 не будет, Apple сосредоточит свое внимание на новом игроке — 6,7-дюймовом iPhone 14 Max. Кроме того, стандартные модели будут оснащены чипом A15 Bionic.
OnePlus Nord N20 SE получит экран c разрешением HD+…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о доступном смартфоне OnePlus Nord N20 SE, который еще не был …
Смартфон Realme 9 5G скоро выйдет в России …
Компания Realme объявила о том, что 9 августа в России будет представлен новый смартфон Realme 9. Посколь…
Треть владельцев Google Pixel 6 готовы сменить бренд …
Все уже привыкли к постоянным новостям о проблемах в смартфонах Google Pixel, однако на продажах «пиксель…
Oppo F21 Pro 5G получает обновление ColorOS 12 на базе Andro…
Производитель смартфонов Oppo объявил о выпуске стабильного обновления операционной системы Android 12 дл…
Samsung Galaxy Xcover Pro 2 показали на живых фото…
Пару месяцев назад известный инсайдер OnLeaks опубликовал 3D-рендеры Samsung Galaxy Xcover Pro 2. С тех п…
Лучший чехол для бюджетного Samsung Galaxy A02s…
Нам часто задают вопрос о том, почему нужно покупать …
Новый смартфон Tecno Spark 9T оснащен чипсетом Helio G37…
Бренд Tecno расширяет ассортимент смартфонов представив новую модель Spark 9T. Его цена начинается от 188…
Motorola выпускает смартфон Moto G32 по цене 210 евро…
Компания Motorola представила Moto G32 европейского и других рынков. Телефон также появится в Индии и Лат…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor