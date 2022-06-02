iPhone 14 Pro получит совершенно новый процессор

Это не первый раз, когда мы слышим подробности об обновленном процессоре только для моделей iPhone 14 Pro. Минг-Чи Куо ранее заявлял еще в марте, что только модели «Pro» iPhone, которые будут выпущены в конце этого года, будут оснащены новым процессором. Помимо Куо, аналитик Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что A15 Bionic будет доступен только на стандартных моделях линейки iPhone 14, а модели «Pro» перейдут на чип A16 Bionic. Однако недавно мы сообщали, что чип A16 Bionic будет иметь лишь незначительные обновления по сравнению с текущим A15 Bionic. Возможно, глобальная нехватка чипов может быть как-то связана с потенциальным решением Apple разделить чипы для всех моделей iPhone, которые будут выпущены в конце этого года. Это будет первый раз, когда Apple будет оснащать стандартный и «Pro» iPhone разными процессорами.