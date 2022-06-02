iPhone 14 Pro получит совершенно новый процессор

Позже в этом году Apple объявит о своих будущих флагманских моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством передовых улучшений. Ожидается, что с точки зрения дизайна модели iPhone 14 Pro будут оснащены дисплеем с двойным вырезом для идентификации лица и фронтальной камерой. Однако стандартные модели будут использовать тот же стандартный вырез, создавая более широкий разрыв с моделями «Pro». Еще одним важным отличительным фактором является чип A16 Bionic в моделях iPhone 14 Pro, в то время как стандартные модели будут придерживаться A15 Bionic. В новом отчете информационного издания TrendForce о мировом производстве смартфонов кратко упоминается, что Apple выпустит четыре модели iPhone 14 в конце этого года, но только две из них будут оснащены новейшим чипом Apple A16 Bionic.

Это не первый раз, когда мы слышим подробности об обновленном процессоре только для моделей iPhone 14 Pro. Минг-Чи Куо ранее заявлял еще в марте, что только модели «Pro» iPhone, которые будут выпущены в конце этого года, будут оснащены новым процессором. Помимо Куо, аналитик Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что A15 Bionic будет доступен только на стандартных моделях линейки iPhone 14, а модели «Pro» перейдут на чип A16 Bionic. Однако недавно мы сообщали, что чип A16 Bionic будет иметь лишь незначительные обновления по сравнению с текущим A15 Bionic. Возможно, глобальная нехватка чипов может быть как-то связана с потенциальным решением Apple разделить чипы для всех моделей iPhone, которые будут выпущены в конце этого года. Это будет первый раз, когда Apple будет оснащать стандартный и «Pro» iPhone разными процессорами.
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