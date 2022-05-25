iPhone 14 отстает от графика производства

Согласно последнему отчету известного информационного издания Nikkei Asia, поставщики Apple в Китае отстают в разработке одной из моделей серии iPhone 14 из-за продолжающихся ограничений, связанных с заболеваниями коронавирусом по всей стране. Основываясь на информации из неназванных источников, близких к данному вопросу, компания Apple призвала поставщиков ускорить разработку компонентов, чтобы не отставать от графиков производства. Foxconn, Pegatron и Luxshare Precision Industry являются тремя ключевыми поставщиками будущих моделей iPhone, причем последние две компании страдают от медленного повторного открытия заводов в Шанхае. По оценкам, блокировки в Китае и срыв производства будущих моделей iPhone могут в конечном итоге стоить Apple до 8 миллиардов долларов дохода.

Да, вы все правильно прочитали, не миллионов, а именно миллиардов. Естественно, компания делает всё возможное, чтобы только добиться положительного результата. Основываясь на прошлых графиках разработки iPhone, все новые iPhone проходят стадию инженерных проверочных испытаний (EVT) к июню, но новый отчет подтверждает, что по крайней мере одна из моделей серии 14 отстает от графика на три недели. Цель Apple — запустить массовую производственную линию серии iPhone 14 к сентябрю, но еще неизвестно, произойдет ли это в этом году. Это значит, что iPhone вновь могут стать дороже, при том на порядок. Но будем надеяться на лучшее в этом вопросе и посмотрим на презентацию.